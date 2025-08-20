إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة داخل منزل الأسرة بمركز اهناسيا غرب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى اهناسيا التخصصي بوصول كل من "سعيدة ج. ط"، 48 عامًا، وأبنائها "ملك ف. م"، 15 عامًا، و"نجلاء ف. م"، 12 عامًا، و"ياسمين ف. م"، 19 عامًا، و"أحمد ف. م"، 7 أعوام، و"مكة ف. م"، عامين ونصف، مصابين بمغص وقيء، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة كشري فاسدة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحُجزوا تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة.