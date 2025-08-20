إعلان

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة بمركز شباب في سوهاج

04:08 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

جثة طفل - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، داخل حمام سباحة، بمركز شباب قرية المجابرة بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يدعى مؤمن جمال 15 سنة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتم إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طفل صعق كهربائي مركز شباب في سوهاج
