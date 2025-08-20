بالصور- نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد موقع حريق مستشفى الطلاب

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، موقع الحريق المحدود الذي نشب أعلى سطح مستشفى الطلاب الجامعي، وذلك في إطار متابعة الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المنشآت الجامعية.

رافقه خلال الجولة كل من مؤمن فقير مدير إدارة الأمن الجامعي، والمهندس محمد ثابت مدير الشئون الهندسية بالجامعة، والدكتور وسام أحمد السمان نائب مدير المستشفى، وحسين فتحي المدير المالي والإداري، وقطب المنقبادي مدير شئون المقر بالمستشفى.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة لمبنى الإدارة العامة للشئون الطبية والعيادات الخارجية، بحضور الدكتور رضا أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائي، والأستاذة نادية طه مدير الشئون المالية والإدارية، وعدد من الأطباء والعاملين، حيث أكد الدكتور عبد المولى حرص الجامعة على توفير أفضل سبل الرعاية الصحية للطلاب، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء كان محدودًا للغاية، وتمت السيطرة عليه بالكامل في وقت قياسي بواسطة قوات الحماية المدنية، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، ودون تأثير على سير العمل داخل المستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعاينة الأولية كشفت أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بالقرب من بعض مخلفات الأثاث المُخزنة على سطح المبنى تمهيدًا للتخلص منها، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة.

ووجّه الدكتور المنشاوي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق وتلافيها مستقبلًا، مشيدًا بيقظة رجال الحماية المدنية وسرعة استجابتهم التي أسهمت في احتواء الموقف وضمان سلامة المرضى والعاملين.

