بورسعيد - طارق الرفاعي:



لم يكن يوم عمل عاديًا لمندوبي إحدى شركات الدفع الإلكتروني في محافظة بورسعيد، فقد كانت الشمس في كبد السماء، عندما استقلا دراجتهما النارية جنوب المدينة، يحملان في حقيبتهما أكثر من ربع مليون جنيه، حصيلة تحصيل يوم شاق، لم يعلما أن هذه الأموال التي جمعاها كانت هدفًا لعصابة إجرامية، خطط لها أحدهم بدم بارد.

فجأة، تحولت رحلة العودة الهادئة إلى مشهد مروع، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي من الخلف بقوة، مما تسبب في سقوطهما أرضًا في لحظات من الذهول والألم، لم يتركهما المهاجمون يلتقطان أنفاسهما، فسرعان ما ترجل من السيارة أربعة أشخاص ملثمين، يهددونهما بالأسلحة، واستولوا على الحقيبة التي تحتوي على الأموال، قبل أن يلوذوا بالفرار في لمح البصر، تاركين الضحيتين في حالة من الصدمة.

فور تلقي البلاغ، وجه اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى، بدأت التحريات في كشف خيوط الجريمة، وقادت المفاجأة المحققين إلى ما لم يكن متوقعًا: المتهم الرئيسي لم يكن غريبًا عن الشركة، حيث تبين أنه موظف سابق، استخدم معرفته المسبقة بخط سير المندوبين وطبيعة عملهم للتخطيط للجريمة، وحرض على تنفيذها وتكليف أفراد عصابته بتنفيذ الخطة.

بناءً على المعلومات الدقيقة، نجح رجال الأمن في مداهمة المتهمين وضبطهم، والعثور على السيارة التي استخدمت في الجريمة، واستعادة كامل المبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم، وعُرض المتهمون على جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الإجراءات القانونية.





