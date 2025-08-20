بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء محمد الجمسي، تشكيلًا عصابيًا، متهمًا بالسطو المسلح على مندوبي إحدى شركات الدفع الإلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

تلقى مدير أمن بورسعيد، بلاغًا، من مندوبي إحدى شركات الدفع الإلكتروني يفيد بتعرضهما لهجوم مسلح من 4 أشخاص يستقلون سيارة أثناء استقلالهما دراجة نارية جنوب بورسعيد، حيث صدم المتهمون بسيارتهم الدراجة النارية مما تسبب في سقوطهم أرضًا، ثم استولوا على أكثر من ربع مليون جنيه كان بحوزتهما لحساب الشركة.

ووجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتبين من التحريات أن أحد المتهمين كان يعمل سابقًا بالشركة ويعلم بخط سير المندوبين وطبيعة عملهم، فقام بالتحريض والتخطيط للجريمة، مكلفًا أربعة آخرين بتنفيذ الجريمة.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم المُحرض وأفراد التشكيل والسيارة المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى المبالغ المالية المستولى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهمين على جهات التحقيق التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.