وقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر لسوء الأحوال الجوية

الأقصر - محمد محروس:

قررت هيئة الطيران المدني في الأقصر، اليوم الأربعاء، وقف رحلات البالون الطائر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي إلغاء جميع رحلات البالون الطائر، التي كان من المقرر انطلاقها من موقع الإقلاع بالقرنة، غرب الأقصر، وذلك لعدم ملاءمة الظروف المناخية للطيران.

وكان من المنتظر تحليق نحو 15 بالونًا طائرًا، تقل مئات السياح من مختلف الجنسيات، قبل صدور القرار حفاظًا على سلامة الركاب.