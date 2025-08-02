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جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة تطيح بمديري المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بإيتاي البارود

07:00 م السبت 02 أغسطس 2025
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    جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة
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البحيرة – أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استبعاد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، وإحالة العاملين بالإدارتين للتحقيق، عقب رصد قصور في الأداء، خاصة بمنظومة تراخيص البناء والخدمات الرقمية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجرتها المحافظ، اليوم السبت، لمتابعة الانضباط الوظيفي ومستوى الأداء الإداري بالوحدة المحلية، والوقوف على مدى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في تقديم الخدمات.

وأكدت عازر، أنه لا تهاون مع أي تقصير أو تراجع في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرار الجولات المفاجئة داخل الوحدات المحلية لمتابعة انتظام العمل وتحسين مستوى الأداء.

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جاكلين عازر محافظ البحيرة المركز التكنولوجي
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