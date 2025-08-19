انفجار أسطوانة بوتاجاز يصيب طفلين بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:



أُصيب طفلان شقيقان بحروق من الدرجة الأولى، اليوم الثلاثاء، جراء اندلاع حريق ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وما أسفر عنه من إصابات.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة سيارات الإسعاف وضباط المركز، إلى موقع الحادث. وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية، مما أدى إلى إصابة الطفل "محمد أحمد ثابت" (13 عامًا)، وشقيقه "علي أحمد ثابت" (10 أعوام)، بحروق بالوجه والصدر.



تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما جرى نقل الطفلين المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.



حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.





