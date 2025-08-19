محافظ جنوب سيناء: استقبلنا ملايين الزائرين في عام واحد (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:



قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استقبلت ملايين الزائرين من مختلف دول العالم خلال عام واحد، وحققت نقلة نوعية رسخت مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.



وأضاف المحافظ، خلال مشاركته في قمة الإبداع الإعلامي بمدينة العلمين، أن اختيار جنوب سيناء ضمن أفضل 15 وجهة سياحية آمنة عالميًا جاء نتيجة استراتيجيات مدروسة في إطار رؤية مصر 2030.



وأكد مبارك أن استضافة المحافظة للنسخة المقبلة من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي يعكس الثقة في قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى، مشيرًا إلى نجاح مبادرة "حلقة وصل" للتواصل مع المواطنين، والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لإنتاج أفلام وثائقية للترويج للمحافظة.



ووجه المحافظ الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، على تنظيم القمة التي تجمع النخب الإعلامية وتناقش أسس التواصل مع الشباب العربي.









