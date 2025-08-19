3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية - أميرة يوسف :

أُصيب ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل “جامبو” تحمل لوحات معدنية رقم (3532 ر ب ا)، على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي أمام مزرعة عثمان بمفارق أبو صوير اتجاه الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور، وتبين إصابة مؤيد محمد حسين إبراهيم، 23 عامًا، مقيم بصلاح سالم بالقاهرة (سوداني الجنسية)، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، واشتباه كسر بالكتف الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة كما أصيب أحمد إبراهيم عبد الحكيم، 40 عامًا، مقيم بأبو صوير، مصابًا بكدمة بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم وأصيب عمر جمال محمود طلعت، 15 عامًا، من منيا القمح، مصابًا بكدمات وسحجات، ورفض نقله إلى المستشفى بعد الاطمئنان على حالته.

وتم إخلاء المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.