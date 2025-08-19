بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، مبنى محكمة الأسرة الجديد، بمحكمة كفر الدوار،.

تفقد وزير العدل ومحافظ البحيرة المبنى الجديد المقام على مساحة 1300 متر مربع، والذي يضم 4 أدوار متكاملة تشمل البدروم و3 طوابق علوية، وبه 5 قاعات للجلسات وقاعتان للجنايات، إضافة إلى استراحة للمحامين ومحكمة الأسرة المزودة بقاعة مخصصة للأطفال لتوفير بيئة مناسبة خلال جلسات قضايا الأسرة، فضلًا عن مكاتب التحقيقات والشهادات والدعاوى.

ويعمل المبنى الجديد بالتوازي مع المحكمة القديمة بما يضمن التيسير على المواطنين واستيعاب تزايد حجم القضايا وتسريع الفصل فيها، كما جُهز بأحدث الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الداعمة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات بما يسهم في تحقيق الشفافية والسرعة في إنجاز القضايا.

وأكد فنجري، أن افتتاح المبنى يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين ودفع عجلة العمل، مشيدًا بالدعم الكبير من الدكتورة جاكلين عازر والتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في تذليل العقبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق العدالة الناجزة.

وأعربت عازر عن سعادتها بافتتاح الملحق الجديد، مؤكدة أن المحافظة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكاني، ما يجعل الحاجة مُلحّة للتوسع في المشروعات الخدمية والقضائية بما يضمن وصول الخدمة القضائية لكل مواطن في مختلف المراكز والمدن والقرى.