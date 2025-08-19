بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مسؤولين بمستشفى نبروه للتحقيق

الدقهلية-رامي محمود:

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتماشيًا مع خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأوضح مرزوق أن المستشفيات المركزية، مثل مستشفى نبروه، تمثل ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الطبية، والحفاظ على مستوى الخدمات بها أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تواجد فريق طبي متكامل على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وتوافر أكياس الدم النادرة ببنك الدم طوال اليوم.

جاء ذلك بناءً على قيام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة مفاجئة أمس في الساعة العاشرة شملت الوحدة الصحية ببهوت التابعة للإدارة الصحية بنبروه ومستشفى نبروه المركزي وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفي مستشفى نبروه المركزي، تبين غياب المدير المناوب وعلى الفور تم التواصل مع مدير المستشفى ونائبه حيث اصطحبهما في جولة داخل أقسام المستشفى لمراجعة سير العمل ورصد خلالها غياب بعض أفراد طاقم النوبتجية الذين تم تحويلهم والمدير المناوب للتحقيق.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ وراجع أرصدة بنك الدم موجهاً بأن يكون مدير المستشفى مسؤولاً بصفة شخصية عن متابعة الرصيد يومياً، كما شملت الجولة المرور على الحضانات.

وشدّد على ضرورة تجميع الأجهزة الراكدة أو غير الصالحة للاستخدام واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلمية في تقديم الخدمة الطبية.