أسيوط تمنع نهائيًا التخلص من مياه الصرف في نهر النيل

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة بدأت في تنفيذ قرار حاسم يقضي بمنع تصريف مياه الصرف الصحي – سواء المعالجة ثنائيًا أو ثلاثيًا – في نهر النيل أو أي من المجاري المائية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وصونًا للبيئة، في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أولوياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس طارق الرفاعي، مساعد وزير الإسكان لشؤون المرافق، والدكتور المهندس أبو العباس محمد، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي شركات المياه والإسكان والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمحطات الصرف الصحي بمختلف المراكز والقرى، بالإضافة إلى أوضاع الغابات الشجرية والمساحات المخصصة لها، مشددًا على ضرورة تحديد أنواع الزراعات المناسبة التي يمكن ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة، وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.

كما شدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة عبر استخدامها في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء، وزراعة محاصيل استراتيجية مثل الجوجوبا، بما يسهم في ترشيد استهلاك مياه الشرب وتقليل الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

ووجّه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الوضع الحالي لكل محطة من حيث الطاقة الاستيعابية والإنتاجية ومسارات خطوط السيب والمساحات المتاحة التابعة للمحافظة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان خلو خطوط السيب من أي معوقات. كما شدد على ضرورة إزالة العقبات أمام تنفيذ المشروعات بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في أسرع وقت.