تخصيص 12 مستشفى لاستقبال مصابي عقر الحيوانات في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تخصيص 12 مستشفى تابعة للمديرية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال مصابي عقر الحيوانات والزواحف، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ.

تتضمن قائمة المستشفيات: كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، وسيدي غازي المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وبيلا المركزي، والحامول المركزي، والرياض المركزي، وبرج البرلس المركزي، وبلطيم التخصصي، وقلين التخصصي.

وأكد الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المستشفيات المعلن تخصيصها باستقبال مصابي عقر الحيوانات يتوفر بها المصل الخاص بالعقر على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ إنه يوجد بكل مستشفى منهم مجموعة من الإرشادات حول كيفية تعامل المواطن الذي يتعرض لخدش أو عقر حيوان مع نصحه بالتوجه سريعا إلى أقرب مستشفى من المستشفيات الـ 12 المعلنين لتقديم الخدمات الطبية له بحسب كل حالة.