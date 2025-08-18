مصرع عنصر إجرامي وضبط 5 آخرين في مداهمة أمنية بالأقصر

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، وأُلقي القبض على 5 آخرين من أفراد تشكيله العصابي، اليوم الإثنين، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة بؤرة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات بمركز أرمنت جنوبي الأقصر.

وقد صرح مصدر أمني بأن المتهم الذي لقي مصرعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة كان يتزعم التشكيل العصابي، ومصنفًا كعنصر شديد الخطورة ومطلوب في عدة قضايا اتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

وأضاف المصدر أنه عُثر داخل البؤرة على كميات من مخدرات "الشابو" و"الحشيش"، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر.

وقد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.