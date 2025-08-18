إعلان

لمواجهة تقلبات الطقس.. أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى

07:20 م الإثنين 18 أغسطس 2025

اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

وجّه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط متوقع للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكد المحافظ، في بيان رسمي، أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة تطورات الموقف والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

شملت التوجيهات رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات الوقائية، ومديرية الصحة برفع جاهزية المستشفيات وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تكليف إدارة المرور بتكثيف التواجد على الطرق لضمان سلامة المواطنين.

ناشد المحافظ المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحذر، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتلقى الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام الأرضية (2135858/088 – 2135727/088)، وتطبيق "واتساب" على الرقم (01066628906).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مواجهة تقلبات الطقس في أسيوط أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟