بالصور.. عودة مشروع "30 مليون بيضة" للإنتاج بالقليوبية

06:47 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    المحافظ في جولة متابعة لعنابر التربية والإنتاج
    المحافظ في جولة متابعة لعنابر التربية والإنتاج
    المحافظ في جولة متابعة لعنابر التربية والإنتاج
    المحافظ في جولة متابعة لعنابر التربية والإنتاج
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن إعادة تشغيل مشروع "30 مليون بيضة" بمدينة الخانكة بعد توقف دام عامًا ونصف، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بالفعل في إنتاج 36 ألف بيضة يوميًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، تابع خلالها عنابر التربية والإنتاج، حيث تعمل محطة التربية بطاقة 51 ألف طائر، إلى جانب تشغيل محطة الإنتاج رقم (3) بطاقة 43 ألف طائر.

وأكد عطية أن المشروع سيصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول مارس المقبل، موجهًا بإنشاء منافذ بيع مباشرة لخدمة المواطنين، وزراعة أشجار على امتداد سور المشروع للحفاظ على المظهر الحضاري.

