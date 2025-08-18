بعد فيديو الرعب.. سقوط متهمين والبحث عن ثالث بمعركة "سوق الجمعة" بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت أجهزة مديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، القبض على شقيقين متهمين في واقعة مشاجرة مسلحة داخل "سوق الجمعة" بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يرصد مشاجرة مسلحة وإطلاق نار بين عنصر إجرامي يُعرف بـ "صدّام" وآخرين داخل السوق.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت القوات من تحديد مكان الشقيقين وضبطهما، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الرئيسي "صدّام" وباقي الضالعين في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت المباحث بكشف ملابسات الحادث بالكامل.