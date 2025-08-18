إعلان

بعد فيديو الرعب.. سقوط متهمين والبحث عن ثالث بمعركة "سوق الجمعة" بقنا

06:42 م الإثنين 18 أغسطس 2025

مشاجرة مسلحة داخل ''سوق الجمعة'' بقرية أبودياب شرق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت أجهزة مديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، القبض على شقيقين متهمين في واقعة مشاجرة مسلحة داخل "سوق الجمعة" بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يرصد مشاجرة مسلحة وإطلاق نار بين عنصر إجرامي يُعرف بـ "صدّام" وآخرين داخل السوق.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت القوات من تحديد مكان الشقيقين وضبطهما، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الرئيسي "صدّام" وباقي الضالعين في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت المباحث بكشف ملابسات الحادث بالكامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اطلاق نار سوق الجمعة دشنا سلاح آلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟