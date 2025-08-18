فتح باب التقدم للراغبين في العمل بمهنتي "الحانوتي والتربي" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم للراغبين فى التقدم للعمل بمهنتي "الحانوتي والتربي" من المتقدمين الجدد بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالتقييم وتقرير الصلاحية وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، تمهيدًا إستكمال الإجراءات القانونية لحين الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بما يضمن العمل تحت مظلة القانون وإتاحة الفرصة للجميع ومنع أي صورة من صور الاحتكار.

كما أعلن، خلال ترأسه اجتماع الجهاز التنفيذي للمحافظة، عن تخصيص شركة نظافة وأفراد أمن لتأمين المقابر والحفاظ على محتوياتها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتصحيح بعض السلوكيات السلبية المرتبطة بإدارة شؤون المقابر والتصدي لظاهرة سرقة محتوياتها.

يأتي ذلك استجابة من محافظ بورسعيد لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى عدد من المواطنين ضد الجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية ودفن الموتى بمحافظة بورسعيد، والمتعلقة بانفرادها بخدمة دفن الموتى وفرض رسوم إجبارية على الأهالي - على النحو الوارد بتلك الشكاوى، حيث وجه بعرض الموضوع على المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية عاجلة، كما كاف الشئون القانونية بالمحافظة بفحص الشكاوى المقدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المخالفات محل الشكوى.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الدولة حريصة على ضمان تقديم هذه الخدمة الإنسانية للمواطنين بشكل عادل ومنظم، وفقًا لأحكام القانون بعيدًا عن أي استغلال أو أعباء إضافية، مؤكدًا أنه لن يسمح بفرض أية رسوم أو تكاليف غير قانونية على الأهالي في مثل هذه الظروف الإنسانية.