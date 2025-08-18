إعلان

تسهيلًا لحركة المرور.. تطوير شامل لطريق "الخانكة - السلام" (صور)

06:17 م الإثنين 18 أغسطس 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التطوير والرصف الجارية بطريق الخانكة – السلام، الذي يبلغ طوله 1630 مترًا، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية بالمنطقة.

خلال الجولة، أشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى بطول الطريق بالكامل، وتنفيذ طبقة رابطة بطول 450 مترًا، فضلًا عن إزالة الأعمدة الكهربائية المتهالكة تمهيدًا لتركيب أعمدة جديدة.

وأكد عطية أن الطريق، البالغ عرضه 18 مترًا، يمثل محورًا مروريًا حيويًا، موضحًا أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في تسهيل الحركة المرورية وتقليل التكدسات فور الانتهاء منه بالكامل.

