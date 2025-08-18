الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الاثنين، عقد اختبارات الوظائف القيادية للمعلمين المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، بمركز الداخلة، تخفيفًا من مشقة الانتقال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح بيان محافظة الوادي الجديد، أن القرار جاء استجابةً لمطالب السادة المعلمين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، والمقرر حضورهم لمركز الخارجة لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضح بيان الوادي الجديد، أن الاختبارات ستعقد للمتقدمين في المواعيد والأماكن التالية:

اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الحالي بمقر معمل الحاسب الآلي بإدارة الداخلة التعليمية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

أما فيما يخص المقابلات الشخصية ستعقد يوم الخميس المواقف 21 أغسطس الحالي بالمركز الاستكشافي بالداخلة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.