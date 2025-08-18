إعلان

"كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج

02:08 م الإثنين 18 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه اليوم الإثنين، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من قطار دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين من التحريات الأولية مصرع محمود أسامة شلقامي 25 عامًا، متأثرًا بإصابته عقب سقوطه على الأرض أثناء وقوفه على الباب، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج قطار الصعيد مركز شرطة المنشاة
