الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تحوّلت واقعة مقتل لاعبة الجودو دينا علاء إلى قضية رأي عام، بعدما انتشرت تفاصيل الجريمة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على الأوساط الرياضية بالإسكندرية.

وعُثر على اللاعبة دينا علاء مقتولة داخل شقتها بالإسكندرية، متأثرة بثلاث طلقات نارية، في حادث مأساوي شهد أيضًا إصابة زوجها بطلق ناري، بينما كان طفلاهما التوأم داخل المنزل وقت وقوع الجريمة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلافًا أسريًا تصاعد بشكل مفاجئ، وسط ترجيحات بأن الزوج هو المتهم الرئيسي بإطلاق النار على زوجته قبل أن يحاول إنهاء حياته.

دينا علاء.. محتوى بسيط يخفي مأساة قادمة

ورغم أن الراحلة دينا كانت تحتفظ بخصوصية صفحتها على "فيسبوك"، إلا أنها حرصت على ذكر اسم زوجها ونجليها في بياناتها الشخصية، بينما أبقت حساباتها على "إنستجرام" و"تيك توك" مفتوحة أمام الجمهور، حيث كانت تنشر محتوىً بسيطًا عن العناية بالبشرة وتنسيقات الملابس، وتظهر بصورة امرأة هادئة ومستقرة.

"أنت أعظم إنجازاتي".. رسالة حب سبقت نهاية صادمة

كان آخر ما نشرته دينا عبر منصة "تيك توك" مقطع فيديو تحتفل فيه بذكرى زواجها، وجّهت خلاله رسالة رومانسية لزوجها قالت فيها: «أنت أعظم إنجازاتي»،

وتضمنت الرسالة الرومانسية كلمات " أنت أعظم إنجازاتي.. أحلى حد دخل حياتي.. حاجة حركت مشاعري.. خرجتني من سكاتي.. 100 سؤال وانت الإجابة.. بيت أمان في وسط غابة.. أنت كل حاجة حلوة.. دعوة كانت مستجابة".

وأرفقت الراحلة الفيديو بتعليق: «ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي.. بحبك»، هذا المشهد، الذي بدا للمتابعين لحظة حب خالصة، تحوّل بعد أيام إلى خلفية مأساوية لجريمة قتل داخل بيت الزوجية.

ردود فعل رسمية ورياضية

نعت وزارة الشباب والرياضة اللاعبة الراحلة، مؤكدة أنها كانت نموذجًا للأخلاق والالتزام داخل الساحة الرياضية، وداعية لأسرتها بالصبر والسلوان.

كما أصدر نادي سموحة بيانًا عبّر فيه عن حزنه العميق لفقدان إحدى بطلاته، مشيرًا إلى أن دينا كانت مثالًا يُحتذى به داخل النادي وخارجه.

التحقيقات الجنائية

تواصل نيابة الرمل أول بالإسكندرية تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، حيث تشير التحقيقات إلى أن الزوج أطلق أعيرة نارية من سلاحه داخل شقتهما بمنطقة جناكليس، ما أدى إلى وفاة دينا في الحال، قبل أن يُقدم على إطلاق النار على نفسه.

وقد تم نقل الزوج إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يخضع للعناية المركزة تحت الحراسة الأمنية.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجني عليها، وصرحت بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وتم تسليم الجثمان إلى أسرتها التي قامت بتشييع جنازتها.

كما أمرت النيابة بإرسال السلاح المستخدم إلى المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية، لمضاهاته بفوارغ الطلقات التي عُثر عليها بجوار الجثة، وكذلك بالأعيرة النارية المستخرجة من جسد الضحية.

وطلبت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية، واستدعت عددًا من شهود العيان من الجيران لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ والمعاينة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة زوجها.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة الزوجة دينا علاء مسجاة على أرضية الشقة، ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بثلاث طلقات نارية ذات فتحات دخول وخروج وآثار حروق، مما يرجّح إطلاقها من مسافة قريبة.

كما عُثر على الزوج مصابًا بطلق ناري، وبجواره الطبنجة المستخدمة في الحادث.

التحريات الأولية لم تكشف بعد عن دوافع الجريمة، فيما تبين أن المجني عليها كانت أمًا لطفلين.

وقد قام خبراء الأدلة الجنائية بجمع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة ورفع البصمات، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، إلى جانب سرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وظروفه.



رابط فيديو آخر ما نشرته لاعبة الجودو دينا علاء على حسابها الشخصي