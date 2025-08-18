تفحم بالكامل.. السيطرة على حريق بمغلق أخشاب بطوخ في القليوبية

السيطرة على حريق بمغلق أخشاب بطوخ في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شبّ داخل مغلق أخشاب وخردة على الطريق الزراعي السريع بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع النيران داخل المغلق بمنطقة الناصرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتسبب الحريق في احتراق كميات كبيرة من الأخشاب والخردة، فيما أوضحت المعاينة الأولية أن المغلق مقام بطريقة عشوائية وبدون ترخيص.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.