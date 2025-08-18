إعلان

تفحم بالكامل.. السيطرة على حريق بمغلق أخشاب بطوخ في القليوبية

12:27 م الإثنين 18 أغسطس 2025

السيطرة على حريق بمغلق أخشاب بطوخ في القليوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شبّ داخل مغلق أخشاب وخردة على الطريق الزراعي السريع بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع النيران داخل المغلق بمنطقة الناصرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتسبب الحريق في احتراق كميات كبيرة من الأخشاب والخردة، فيما أوضحت المعاينة الأولية أن المغلق مقام بطريقة عشوائية وبدون ترخيص.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق مغلق أخشاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا