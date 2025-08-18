جنايات الزقازيق تنظر اليوم محاكمة مدرس متهم بهتك عرض طفلة

الشرقية - ياسمين عزت:

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، محاكمة مدرس في العقد الخامس من عمره، لاتهامه بهتك عرض طفلة خلال درس خصوصي في قرية أكياد القبلية التابعة لمركز فاقوس. وتُعرف القضية برقم 17617 لسنة 2025 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 784 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة النيابة العامة المتهم "أوسام. م. م. م"، (56 عامًا)، وهو مدرس في مدرسة أكياد القبلية، بعدما كشفت التحقيقات أنه استغل وجوده منفردًا بالمجني عليها "ساندي. م. ق"، (التي لم تتجاوز 18 عامًا)، أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا داخل منزلها. قام المتهم بملامسة مواضع من جسدها، وهددها بإلحاق الأذى بها إذا أخبرت أحدًا بما حدث.

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة أخبرت والدتها بالواقعة، فقررت الأم وضع هاتف محمول لتسجيل ما يحدث، ونجحت في توثيق تكرار اعتداء المتهم على ابنتها. بناءً على هذه الأدلة، تم تحرير محضر وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

ومن المتوقع أن تواجه المحكمة المتهم بأدلة الاتهام، وسط توقعات بتوقيع عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في حال ثبوت التهم الموجهة إليه، نظرًا لخطورة الجريمة وارتباطها بالاعتداء على قاصر.