كفر الشيخ تطلق برنامج تدريب مطبقي المبيدات الزراعية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتحت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لبرنامج مطبقي المبيدات الزراعية، وذلك تحت إشراف لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بالمحافظة.

وأكد المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن الدورة تأتي في إطار المتابعة الدورية لأعمال الجمعيات الزراعية، وتستهدف رفع كفاءة القائمين على تطبيق المبيدات لضمان الاستخدام الآمن والفعال.

وأضاف باز، في تصريحات صحفية، أن أعمال المتابعة الميدانية للمديرية تشمل أيضًا فحص الزراعات الصيفية القائمة مثل القطن والأرز والذرة، لاكتشاف أي إصابات بالآفات مبكراً، إلى جانب ضمان انتظام صرف الأسمدة للمزارعين وحل أي معوقات تواجههم.

وأشار إلى أن أنشطة المديرية تمتد لتشمل المرور على مصانع الأعلاف بمركزي دسوق وسيدي سالم، وتنظيم أيام حقلية مثل يوم حقل محصول فول الصويا بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية (إيكاردا).

تُعقد الدورة تحت رعاية وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، وبإشراف مباشر من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.