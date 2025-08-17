المنيا- جمال محمد:

بدأ العديد من المزارعين بمحافظة المنيا، حصاد محصول السمسم، بعد زراعة دامت لنحو 4 أشهر تقريبًا، ليحققوا أرباحاً مناسبة لفترة زراعته وقلة مجهوده.

وأجرى مصراوي بثًا مباشرًا من أحد الحقول بمحافظة المنيا، وقال شادي محمد أحد المزارعين إن زراعة السمسم تبدأ في شهري مارس وابريل، والحصاد في يوليو وأغسطس، وهي فترة قصيرة يحقق فيها المزارع مكاسب مادية جيدة بقياس تكلفة الإنتاج.

أشار مزارع السمسم إلى أن تكلفة إنتاج الفدان تصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، في حين يحقق ربح يصل إلى 50 و 60 ألف جنيه .

وعن سبب تسمية موسم حصاد السمسم بعمل عرائس السمسم، قال المزارع إنه فور حصاد سيقان المحصول يتم البدء في تجميعه في شكل حزم، ثم يقف مثل العرائس عدة أيام في الشمس حتى يجف تماماً، وبعدها يتم تنفيضه و تنقيته بالغرابيل.

أحمد البالغ من العمر 9 سنوات، أكد أن مرحلة تعريس وتنفيض السمسم هي المرحلة المحببة إليه، إذ ينتظرها كل عام هو وأصدقائه بعد موسم زراعة دام عدة أشهر.

يذكر أن زراعة السمسم انتشرت بشكل ملحوظ في المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة نظراً لتكلفة إنتاجه المتوسطة وأرباحه المضمونة والجيدة.