جامعة بنها تطلق معسكرًا دائمًا بمطروح لتعزيز مهارات الطلاب -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وضع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة في سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء المعسكر خلال عام وفقًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة "كايرو جلوبل".

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعسكر الدائم سيضم ملاعب لخماسي كرة القدم والكرة الطائرة والتنس، بالإضافة إلى ملعب بادل وملعب للاسكواش وجهاز كرة سرعة وحلبة ملاكمة، إلى جانب مبنى إداري مكون من 4 طوابق على مساحة 300 متر، ومسجد، ومبنى سكني مكون من 3 طوابق على مساحة 200 متر.

وأكد "الجيزاوي" أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا جوهريًا من الحياة الجامعية، فهي لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الاجتماعية والقيادية. وأضاف أن إنشاء معسكر دائم في مطروح ليس مجرد منشأة، بل استثمار في الإنسان وبناء جيل جامعي واعٍ ومبدع ومشارك في نهضة وطنه.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن المعسكر سيمكن الطلاب من تولي مسؤوليات تنظيمية وإدارية، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويطور مهاراتهم في العمل الجماعي والتخطيط. كما سيساهم في تعزيز التواصل بين جامعة بنها وغيرها من الجامعات، من خلال استضافة فعاليات مشتركة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الطلاب، إلى جانب تنظيم مخيمات صيفية دورية تشمل أنشطة رياضية وثقافية وتطوعية.