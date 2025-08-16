في حالة تحلل تام.. العثور على جثة موظفة داخل منزلها ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي منطقة حي الجزيرة بمدينة بني سويف، على جثة سيدة في العقد السادس من العمر متحللة داخل منزلها، بعد أن لاحظت صديقتها غيابها عن العمل لفترة، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على "ن.ع.ع"، 56 عامًا، موظفة بمديرية الصحة، جثة متحللة داخل منزلها بحي الجزيرة وسط المدينة.

وانتقلت قوة من رجال المباحث برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.