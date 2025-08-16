في ختام الموسم.. المنيا تعلن توريد 520 ألف طن قمح خلال 2025

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء موسم توريد محصول القمح لعام 2025، بإجمالي 520 ألفًا و494 طنًا و267 كيلوجرامًا من القمح المحلي، جرى توريدها إلى 42 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الكميات الموردة هذا العام زادت بنحو 90 ألف طن بنسبة 137% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن المساحة المزروعة أقل من السابقة، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمزارعين في إنجاح الموسم وتذليل العقبات أمام الموردين.

وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن موسم التوريد بدأ في 13 أبريل الماضي واختتم منتصف أغسطس الجاري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التوريد جرى وفق الاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة المحصول وجودته، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح لتلبية احتياجات الدولة.

يذكر أن محافظة المنيا احتلت العام الماضي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في موسم التوريد، بإجمالي 430 ألف طن من القمح المحلي، لتواصل هذا العام الحفاظ على مكانتها كأحد أهم المحافظات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي.