ختم حياته بالنداء إلى الله.. وفاة موظف أثناء أذان العشاء في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ودّع أهالي عزبة الفوادية التابعة لقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، في جنازة مهيبة، الموظف سعيد عبد العظيم العبد، مأمور ضرائب بالمعاش، الذي وافته المنية أثناء إقامة أذان العشاء بمسجد الحاج سعيد أبو سالم بالقرية.

"حي على الصلاة.. حي على الفلاح"، كانت آخر الكلمات التي نطق بها الفقيد، بحسب ما رواه محمد حسني الديب، أحد أبناء القرية، مشيرًا إلى أن الوفاة حدثت يوم الأربعاء الماضي، وأن أهالي القرية جميعهم يعيشون حالة حزن عميق على رحيل الرجل الذي عُرف بأدبه وأخلاقه.

وأوضح "محمد" أن الراحل كان قد أنعم الله عليه بأداء فريضة الحج العام الماضي، وكان من المحافظين على رفع الأذان في المسجد، كما كرّس وقته بعد خروجه على المعاش لخدمة بيت الله.

وشُيعت جنازته ظهر الخميس وسط مشاركة حاشدة من أبناء قريته والقرى المجاورة، حيث ودّعه الجميع إلى مثواه الأخير.

يُذكر أن الفقيد أبٌ لأربعة أبناء (ولدان وابنتان)، واختتم حياته بذكر الله في وقت من أفضل أوقات اليوم، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة والصبر لأسرته.