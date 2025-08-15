حملات تموينية بالوادي الجديد لضبط الأسواق وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار"

إعلان

02:32 م الجمعة 15 أغسطس 2025

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" بالتزامن مع حملات تموينية مكبرة في مركزي الداخلة وباريس.

وقال محمد شريعي، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الجمعة: "إن فرق التفتيش نفذت جولات ميدانية لمتابعة تطبيق المبادرة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية، حيث تبين التزام التجار بالبيع بالأسعار المخفضة المحددة."

وأضاف "شريعي" أن الحملات التموينية شملت أسواق ومنافذ استهلاكية عدة، وأسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت وزارة التموين قد أطلقت مبادرة "خفض الأسعار" قبل يومين، وتشمل نحو 640 سلعة بخصومات تصل إلى 20%، إضافة إلى تخفيضات مماثلة على الأجهزة الكهربائية.

حملات تموينية محافظة الوادي الجديد مبادرة خفض الأسعار
