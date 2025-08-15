مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالسعودية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شابان من أبناء محافظة الإسماعيلية مصرعهما في حادث مأساوي بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية واحدة، حيث اصطدمت بهما سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاتهما في مكان الحادث على الفور.

وتبين أن الضحيتين هما: حسين راجح، وأحمد محمد إسماعيل، اللذان كانا يعملان بالمملكة، وقد خيم الحزن على أسرتهما وأهالي الإسماعيلية فور تلقي نبأ وفاتهما.

وتباشر السلطات السعودية التحقيق في ملابسات الواقعة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بعودة الجثمانين إلى مصر، تمهيدًا لدفنهما بمسقط رأسهما وسط مشاعر الحزن والأسى من الأهل والأصدقاء.