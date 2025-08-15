إعلان

مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالسعودية

01:04 م الجمعة 15 أغسطس 2025

مصرع شابين من أبناء الإسماعيلية في حادث تصادم بالس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شابان من أبناء محافظة الإسماعيلية مصرعهما في حادث مأساوي بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية واحدة، حيث اصطدمت بهما سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاتهما في مكان الحادث على الفور.

وتبين أن الضحيتين هما: حسين راجح، وأحمد محمد إسماعيل، اللذان كانا يعملان بالمملكة، وقد خيم الحزن على أسرتهما وأهالي الإسماعيلية فور تلقي نبأ وفاتهما.

وتباشر السلطات السعودية التحقيق في ملابسات الواقعة، بالتوازي مع إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بعودة الجثمانين إلى مصر، تمهيدًا لدفنهما بمسقط رأسهما وسط مشاعر الحزن والأسى من الأهل والأصدقاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السعودية الإسماعيلية حادث مأساوي بالمملكة دراجة بخارية مصرع شابين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان