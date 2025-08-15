إعلان

مصرع شاب وإصابة فتاة في حادث تصادم بالوادي الجديد

11:25 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

استقبال مستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، وأصيبت فتاة، اليوم الجمعة، في حادث مروري بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول جثة شاب ومصابة إلى مستشفى الداخلة العام إثر حادث تصادم.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة مصطفى أمين جمعة، 37 عامًا، من قرية الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة، وإصابة سارة شعبان محمدين، 32 عامًا، من مدينة موط بمركز الداخلة، وذلك إثر تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الواصل بين مدينة موط وقرية أسمنت بالمركز نفسه.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

