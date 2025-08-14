إعلان

مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة مسلحة بالمنوفية

04:58 م الخميس 14 أغسطس 2025

مشاجرة - أرشفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نشبت مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء والخرطوش بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ما تسبب في مقتل شاب وإصابة الآخر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى أشمون العام الشاب "محمود.م.أ" 18 عامًا، جثة هامدة، وتقرر التحفظ على جثمانه بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما وصل الشاب "السيد.د" 25 عامًا، مصابًا بطعنات نافذة، وتقرر إدخاله لغرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذه.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مشاجرة حرب شوارع المنوفية
