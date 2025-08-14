وفاة و43 مصابا.. تفاصيل انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

انقلب أتوبيس سياحي على بعد كيلومتر واحد من بوابة كارتة مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة سيدة روسية وإصابة 43 آخرين بينهم 4 مصريين، في حادث استدعى نقل المصابين إلى عدة مستشفيات بالمنطقة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأكد مصدر مسؤول أن إجمالي المصابين 43 من بينهم 4 مصريين، وهما السائق ومساعده والمشرف السياحي وفرد الأمن المرافق للرحلة، إضافة إلى حالة وفاة سيدة روسية عثر عليها متوفاة داخل الأتوبيس.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل حالة إلى مستشفى رأس سدر، وحالة إلى مستشفى شرم الشيخ و12 حالة إلى مجمع الفيروز بطور سيناء لخطورة حالتهم.

وأضاف أن مستشفى أبورديس استقبل 11 حالة إصابتهم متوسطة في القسم الداخلي، و19 حالة إصابات بسيطة وسطحية.

وكانت الجهات الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت اليوم، إخطارًا من غرفة النجدة بانقلاب أتوبيس على بعد كيلو من مدخل ابوزنيمة بالطريق الجديد، وأسفر عن إصابة جميع الركاب، وجرى الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي.

وانتقل على الفور وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إلى مستشفى أبورديس لمتابعة حالة المصابين، واستدعاء كافة الأطباء الذين بذلوا جهودا لإنقاذ حالات المصابين، وجرى إدخال حالة عاجلة لغرفة العمليات، وإجراء عمليات تجميل لبعض الحالات من المصابين.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق للوقوف على أسباب انقلاب الأتوبيس .