إعلان

جثة بلا رأس.. الأمن يفحص فيديو صادم من الساحل الشمالي

12:52 م الخميس 14 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأشخاص يحملون جثمانًا على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وسط مزاعم من صاحب الفيديو بأنه تم العثور على الجثمان مفصول الرأس.

ويُظهر المقطع المتداول مجموعة من الأشخاص وهم ينقلون الجثمان من الشاطئ إلى خارجه، فيما يُسمع تعليق صوتي يزعم أن الواقعة حدثت في بتاريخ 11 أغسطس 2025، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو ملابسات الحادث.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها للتحقق من صحة الفيديو وتحديد ملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الواقعة أو وجود شبهة جنائية.

@yasmineebrahimsol حادث مارسيليا بيتش 4 الساحل الشمالي.. #trend #explore #foryou #الساحل_الشمالي #foryoupage ♬ الصوت الأصلي - 🩷🌸🩷

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة بلا رأس الساحل الشمالي مواقع التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو
ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد