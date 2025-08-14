جثة بلا رأس.. الأمن يفحص فيديو صادم من الساحل الشمالي

كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأشخاص يحملون جثمانًا على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وسط مزاعم من صاحب الفيديو بأنه تم العثور على الجثمان مفصول الرأس.

ويُظهر المقطع المتداول مجموعة من الأشخاص وهم ينقلون الجثمان من الشاطئ إلى خارجه، فيما يُسمع تعليق صوتي يزعم أن الواقعة حدثت في بتاريخ 11 أغسطس 2025، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو ملابسات الحادث.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها للتحقق من صحة الفيديو وتحديد ملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الواقعة أو وجود شبهة جنائية.