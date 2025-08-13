إزالة عمارتين في إسكان اقتصادي بكفر الشيخ لحماية السكان (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إزالة عمارتين ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بمدينة بلطيم، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لأي خطورة داهمة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن الإزالة جاءت تنفيذًا لقرار رسمي بشأن العمارتين على مساحة إجمالية تبلغ 300 متر مربع، بعد ثبوت وجود خطورة داهمة تهدد حياة السكان والمارة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالة تمت تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وبحضور مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وتأمين كامل من قوات الأمن لضمان تنفيذ الإجراء بسلاسة ودون أي معوقات.

وأوضح اللواء عمرو الفداوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق القانون بحزم والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مبانٍ تشكل خطرًا داهمًا أو تخالف اشتراطات السلامة الإنشائية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم أن هناك خطة شاملة لحصر المباني الآيلة للسقوط أو التي تمثل خطرًا على القاطنين، والعمل على التعامل الفوري معها، مشددًا على أن سلامة الإنسان هي الأولوية القصوى.

وجرت الإزالة بحضور كل من: أحمد المنطاوي، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والاشغالات، وإيهاب دعلة، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وهاني الزفتاوي، مدير قسم الإزالات، والأجهزة المعاونة لهم.