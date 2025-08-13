إعلان

جنوب سيناء والمنظمة العربية يخططان لجذب استثمارات إلى شرم الشيخ

07:18 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اللقاء
  • عرض 3 صورة
    استقبال وزير السياحة الأسبق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق والأمين العام الحالي للمنظمة العربية للسياحة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتسويق السياحي بجنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وشهد اللقاء بحث سبل الترويج للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز مقوماتها الفريدة من طبيعة خلابة، وشواطئ ساحرة، وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السياحة الترفيهية والبيئية والرياضية وسياحة المؤتمرات.

كما ناقش الجانبان آليات استقطاب أسواق سياحية جديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التسويق الرقمي والحملات الترويجية الموجهة، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال وتنويع شرائح السائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من هذه اللقاءات لتعزيز الشراكات مع الكيانات والمنظمات السياحية الدولية، مشيدًا بخبرة الدكتور هشام زعزوع في تطوير القطاع وفتح قنوات جديدة للتعاون.

وأعرب الدكتور هشام زعزوع عن إعجابه بما تشهده شرم الشيخ من مشروعات تطويرية ومرافق سياحية متقدمة، مؤكدًا أهمية دعم جهود المحافظة في التسويق العالمي للمدينة وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم استدامة النمو السياحي وتحافظ على طابعها البيئي الفريد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الدكتور هشام زعزوع الاستثمار والتسويق السياحي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع السياحة شرم الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة