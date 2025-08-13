جنوب سيناء والمنظمة العربية يخططان لجذب استثمارات إلى شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق والأمين العام الحالي للمنظمة العربية للسياحة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتسويق السياحي بجنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وشهد اللقاء بحث سبل الترويج للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز مقوماتها الفريدة من طبيعة خلابة، وشواطئ ساحرة، وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السياحة الترفيهية والبيئية والرياضية وسياحة المؤتمرات.

كما ناقش الجانبان آليات استقطاب أسواق سياحية جديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التسويق الرقمي والحملات الترويجية الموجهة، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال وتنويع شرائح السائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من هذه اللقاءات لتعزيز الشراكات مع الكيانات والمنظمات السياحية الدولية، مشيدًا بخبرة الدكتور هشام زعزوع في تطوير القطاع وفتح قنوات جديدة للتعاون.

وأعرب الدكتور هشام زعزوع عن إعجابه بما تشهده شرم الشيخ من مشروعات تطويرية ومرافق سياحية متقدمة، مؤكدًا أهمية دعم جهود المحافظة في التسويق العالمي للمدينة وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم استدامة النمو السياحي وتحافظ على طابعها البيئي الفريد.