لص يطعن إمام بالأوقاف خلال محاولة سرقة مسجد في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل غموض إصابة إمام مسجد بطعنات آلة حادة مطواة على يد ملثم داخل مسجد أبوبكر الصديق في بندر فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد تكثيف التحريات أن المجني عليه إمام مسجد أبوبكر الصديق المغلق للإحلال والتجديد للتطوير منذ 5 أعوام، ودخل المسجد للتفقد وجد شابًا ملثمًا تعدى عليه بطعنتين مطواة وفر هاربًا.

وأوضحت التحريات أن المتهم شاب يُدعى ض، يبلغ من العمر 24 عامًا، من بندر فرشوط وسبق اتهامه في قضايا سرقة، ودخل المسجد لسرقة محتوياته وعندما دخل الإمام قام بطعنه وفر هاربًا خوفًا من افتضاح أمره، تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

جاءت البداية عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بإصابة إمام مسجد بطعنات آلة حادة على يد ملثم داخل مسجد أبو بكر الصديق بدائرة البندر، حتى تم كشف غموض الواقعة وضبط المتهم.