الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك تأكيداً على نهجه في المتابعة الميدانية المستمرة وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ عدداً من المواطنين المترددين على المركز، واستمع لشكاواهم المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وجَّه رئيس الحي بسرعة إزالة العقبات التي تواجه المواطنين والعمل على تسهيل الإجراءات لهم. كما تابع مع مسئول ملف التصالح ما تم إنجازه حتى الآن، مؤكداً على ضرورة دفع وتيرة العمل وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، مع الالتزام بالمتابعة اليومية وتبسيط الخطوات أمام المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وشدد المحافظ على أهمية تذليل جميع المعوقات أمام المواطنين، وتوفير بيئة عمل تضمن سرعة ودقة تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن ملف التصالح يحظى بمتابعة مباشرة منه لضمان سرعة إنجازه وتحقيق الاستفادة المرجوة.

وتأتي هذه الجولة في إطار سياسة محافظة الإسماعيلية التي تركز على النزول الميداني والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات، بما يعكس الالتزام بتحسين جودة الخدمات الحكومية وتقديم أفضل مستوى من الرعاية والدعم للمواطنين، فضلاً عن ضمان الحفاظ على حقوقهم وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.