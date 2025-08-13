تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة وقتل شخص فى بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة 12 متهما، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر 2025 لحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته كطلب للدفاع.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26756 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3355 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد أ ر"، 29 سنة، مندوب مبيعات، و"محمود أ ر"، 22 سنة، فني كاميرات، ومنال ع ع"، 59 سنة، ربة منزل، و"أكرم ر ا"، هارب، و"محمد أ ر"، هارب، و"كريم أ ر"، هارب، "أية ي ع"، محبوسة، و"حازم م ع"، محبوس، و"أنوار ف أ"، مخلي سبيلها، و"خالد م ع"، محبوس، بائع ملابس، و"صالحة م م"، مخلي سبيلها، و"وليد م ع"، 21 سنة، عامل، لأنهم في يوم 3 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول حتى السابعة، قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامه قبل المجني عليهم حازم محمود عبد الرحمن مظهر، وأنوار فرج أحمد عويس، خالد محمد عبد الرحمن عبد المعبود مظهر، صالحة مصطفى متولى مصطفى، وليد محمد عبد الرحمن مظهر، والقاطنين بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق إذى مادى ومعنوي بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء وأدوات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه وقع بناء على تلك الجريمة جناية القتل العمد محل الوصف التالي هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا المجني عليه محمود محمد عبد الرحمن عبد المعبود، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه على إثر مشادة وقتية فيما بينهم قاموا بالتعدي عليه باستخدام أدوات مما تستخدم للتعدي على الأشخاص "ماسورة حديدة شوم، طوب، فأس"، بأن انهال عليه المتهم الأول بالضرب مستخدما أداة " ماسورة حديدية" فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليهم حازم محمود عبد الرحمن مظهر، وليد محمد عبد الرحمن مظهر، خالد محمد عبد الرحمن معبود مظهر، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة وقتية فيما بينهم قاموا بالتعدي عليه باستخدام أدوات "ماسورة حديدة - شوم - طوب فاس"، وما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حازم محمود عبد الرحمن مظهر حتى انهال عليه بالضرب مستخدماً أداة "ماسورة حديدية - فأس"، محدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي.

وما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه وليد محمد عبد الرحمن مظهر حتى انهال عليه بالضرب مستخدما "ماسورة حديدية" محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي وما أن ظفر المتهم الأول والثاني والخامس والسادس والسابعة بالمجني عليه خالد محمد عبد الرحمن مظهر حتى انهالوا عليه بالضرب مستخدماً "ماسورة حديدية - شوم - طوب"، محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج وتدخل الأهالي.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين من الثامن حتى الثاني عشر حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم للتعدي على الأشخاص "ماسورة حديدة، شوم، طوب، فأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامه قبل المجني عليهم السيد أكرم رمضان السيد، ومحمود أكرم رمضان السيد جميل، منال عبد الرحمن عبد المعبود مظهر، أكرم رمضان السيد جميل، محمد أكرم رمضان السيد جميل، كريم أكرم رمضان السيد جميل، آية يوسف عبد الوهاب على والقاطنين بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي ومعنوي بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير آمنهم وسكينتهم وطمانينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.