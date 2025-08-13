إعلان

الرعاية الصحية بجنوب سيناء تناقش رفع كفاءة الكوادر البشرية بمنظومة التأمين الشامل

12:29 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أحمد الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات "المالية، التدريب، التقييم والمتابعة، الجودة، القانونية" ولجنة دورة الإيرادات لمتابعة سير العمل بالمنشآت التابعة للهيئة على مستوى المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال داخل كل إدارة، ومناقشة التقارير الدورية الخاصة بمؤشرات الأداء، إضافة إلى متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للفرع.

وقال الدكتور أحمد الملاح، نائب مدير فرع الهيئة، إنه جرى مناقشة آليات تطوير برامج التدريب للعاملين، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتماشى مع معايير الجودة، إلى جانب مراجعة الموقف المالي ودورة الإيرادات لضمان كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد نائب مدير الفرع، على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتكامل الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمنتفعين.

ووجه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وتطبيقها وفقًا لجدول زمني محدد، لضمان كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات الصحية.

