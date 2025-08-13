محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها بعد تشغيل بوستر جديد - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها محطة مياه كوم بوها الارتوازية بمركز منفلوط، وذلك عقب تشغيل بوستر جديد لرفع كميات المياه وتحسين الضغوط، بما يضمن وصول المياه النقية إلى قرى عرب الشريفة وجحدم والعزية وبني عدي، التي عانت لسنوات من ضعف شديد في المياه.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة، من بينهم أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، والمهندسة مروة جمعة، مدير منطقة مياه منفلوط، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ تفاصيل تركيب البوستر الجديد الذي يتمتع بقدرة ضخ تصل إلى 100 لتر/ثانية ورفع 60 مترًا، وذلك بعد تنفيذ أعمال القطعية على خط المرشحات بقطر 560 مم، بهدف تغذية المناطق المرتفعة وضمان استقرار وصول المياه إليها. وأشاد المحافظ بجهود فرق العمل في إصلاح الخطوط وصيانة المعدات بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في إعادة تشغيل المحطة بكفاءة عالية.

وفي لفتة تقديرية، أجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا عبر تقنية الفيديو كول مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي وجه التحية للعاملين بالموقع وأصدر توجيهًا بصرف مكافآت لهم تقديرًا لجهودهم المتميزة.

من جانبه، أعرب المهندس محمود شحاتة عن شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر وتعاونه الوثيق مع الشركة في تنفيذ الحلول العاجلة لمشكلات ضعف المياه، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وشهدت الجولة توافد العشرات من أهالي قرية عرب الشريفة أمام المحطة، حيث حرصوا على تحية المحافظ وتقديم الشكر له على تدخله السريع لحل أزمة نقص المياه، مؤكدين تقديرهم لجهوده في تحسين الخدمات والنهوض بالبنية التحتية بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن تركيب البوستر الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الضغوط وتطوير شبكات توزيع المياه في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية لضمان استقرار الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.