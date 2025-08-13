البحيرة - أحمد نصرة:

نفت البلوجر غالية علي محمود، الشهيرة بـ "الست غالية" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تورطها في قضية نصب وتوظيف أموال، مؤكدة أن تلك الاتهامات لا تمت لها بصلة.

وقالت غالية، في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إنها فوجئت باتصالات من أقاربها أيقظتها من النوم للاطمئنان عليها عقب نشر خبر مرفق بصورتها، متسائلة: "يرضي مين ده؟ عاوزين يطلعوا الترند على حساب سمعتي وسمعة بيتي وأولادي".

وأوضحت أن اسمها الكامل "غالية علي محمود"، بينما المتهمة في البلاغات تدعى "الست الغالية أ.ص"، وأبدت استياءها من تشويه البعض لسمعتها من خلال نشر صورها وربطها بالقضية.

وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شهر بها أو نسب الاتهام إليها، مطالبة كبار المحامين بالانضمام إليها لإعادة حقها.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى الجهات المختصة في دمنهور، ضد شركة تحمل اسم "الست غالية" يتهمونها بتوظيف الأموال في تجارة الهواتف المحمولة، بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، وذلك في المحضر رقم 6131 لسنة 2025 إداري دمنهور.

وكشفت البلاغات أن الشركة، رفقة آخرين، تحصلت على المبلغ من 20 شخصًا بزعم توظيفه في تجارة الهواتف المحمولة، قبل الاستيلاء عليه، فيما طلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.