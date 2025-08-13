إعلان

السيطرة على حريق في مخزن بمبنى مديرية التربية والتعليم بالمنيا

02:32 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن في الطابق الأول من مديرية التربية والتعليم، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مبنى مديرية التربية والتعليم، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه ومنع امتداده.

تم الدفع بعربتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، الذي تبين نشوبه في مخزن بالطابق الأول، مما أسفر عن احتراق بعض المكاتب القديمة والأخشاب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

