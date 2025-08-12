الحماية المدنية تنقذ أسرة.. انهيار سلم عقار في الجمرك بالإسكندرية- صور

الإسكندرية- محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات، فيما جرى إنقاذ أسرة محتجزة بداخله.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم رقم 14 بشارع الشيخ البنا، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة، واحتجاز أسرة بداخله، سلم العقار دون حدوث أي إصابات.

ووفقًا لحي الجمرك، العقار صادر له قرار هدم كلي لم ينفذ وجرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة، وانقاذ السكان بواسطة الحماية المدنية وإزالة الأجزاء المعلقة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.