"مستقبل وطن" يحسم مقعدين.. ومعركة الإعادة تشتعل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، والتي أسفرت عن فوز حاسم لمرشحي حزب مستقبل وطن بمقعدين، فيما تتجه الأنظار إلى جولة إعادة لحسم هوية الفائز بالمقعد الثالث في المحافظة.

مقعدان لـ "مستقبل وطن".. بالأرقام:

حقق حزب مستقبل وطن فوزًا مريحًا بحصده مقعدين من خلال مرشحيه:

محمد علي عبد الفضيل: الذي حصل على أعلى الأصوات بواقع 267,419 صوتًا.

أحمد محسن مبارك: الذي حصد 265,840 صوتًا.

جولة الحسم.. معركة الإعادة على المقعد الثالث:

لم يتمكن أي مرشح من حسم المقعد الثالث من الجولة الأولى، لتدخل المنافسة جولة إعادة بين كل من:

هشام محمد مجدي: (مرشح حزب الجبهة الوطنية) الذي حصل على 135,500 صوت.

علي فايز بدوي: الذي حصل على 30,835 صوتًا.

مشهد انتخابي منظم

يُذكر أن العملية الانتخابية في بني سويف جرت في أجواء منظمة، حيث تم تجهيز 368 مقرًا انتخابيًا تضم 371 لجنة فرعية لاستقبال ما يزيد عن 2 مليون ناخب وناخبة. وقد حرصت السلطات على توفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما في ذلك توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان سهولة إدلائهم بأصواتهم.