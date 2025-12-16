

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

أمر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من المحافظة ومركز ومدينة طوخ لبدء أعمال المعاينة للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ، مع التأكيد على عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، وذلك إثر سقوط حاويات فارغة من على قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وكذلك السيارات التي كانت متواجدة بجوار السكة الحديد من الناحية الداخلية.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد قطارات البضائع بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي وداخل سور السكك الحديدية، دون حدوث أي سقوط أو تأثير على حركة الطريق الزراعي.

وانتقل محافظ القليوبية ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة وتأمين الموقع بشكل فوري.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين محيط الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات المتساقطة، مع الدفع بلجنة فنية متخصصة للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات الواقعة بموقع الحادث، مشددًا على عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث بالكامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.