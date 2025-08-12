بالمجان للجميع.. تفاصيل المرحلة الجديدة من ممشى أهل مصر في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

يستعد كورنيش النيل في مدينة بنها لاستقبال مرحلة جديدة من التطوير ضمن مشروع "ممشى أهل مصر"، حيث أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المرحلة "د" من المشروع تهدف إلى تقديم رؤية فريدة وإتاحة متنفس حضاري مفتوح لجميع المواطنين وزوار المدينة بالمجان تمامًا.

متنفس جديد على النيل

خلال اجتماع متابعة، شدد المحافظ على أهمية زيادة المساحات المفتوحة للتنزه والاستفادة من المقومات الطبيعية للمحافظة.

وأكد أن المشروع الجديد سيضم مدرجات رخامية مصممة لتكون أماكن استراحة ومتنزهات، مع مراعاة الانسيابية والجمال في التصميم.

تصميم يجمع بين الجمال والمساحات الخضراء

وقد أصدر المحافظ توجيهاته بالالتزام الكامل بالهوية البصرية للمحافظة لتوحيد الشكل العام للممشى مع المراحل السابقة. كما شدد على ضرورة توفير مساحات خضراء واسعة تتيح للمواطنين الاستمتاع بمنظر النيل الخلاب وممارسة الأنشطة الرياضية، مع تكثيف العمل لسرعة إنجاز المشروع وافتتاحه قريبًا.

خطة تطوير تمتد للقناطر الخيرية

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ الموقف التصميمي لمشروع تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية، والذي يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة بهدف تعزيز الجذب السياحي وتوفير متنفس جديد للمواطنين هناك أيضًا.